Tartıştığı Babasını Bıçakla Yaralayan Kişiye Adli Kontrol
Samsun'un İlkadım ilçesinde babasını bıçakla yaralayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde babasını bıçakla yaralayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tartıştığı 47 yaşındaki Yılmaz A'yı bıçakla yaralayan 18 yaşındaki oğlu Soner A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Baba Yılmaz A'nın Gazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor.
Öte yandan Soner A'nın, cezaevinden bir ay önce çıktığı öğrenildi.
Samsun'da dün tartıştığı babasını bıçaklayıp kaçan Soner A, gözaltına alınmıştı. Baba Yılmaz A. ise hastaneye kaldırılmıştı.