Tartıştığı babasından kaçarken az daha canından oluyordu

Malatya'da tartıştığı babasından kaçarken, 4 katlı bir binanın balkonundan jeneratörün üzerine düşen genç, yaralandı.

Malatya'da tartıştığı babasından kaçarken, 4 katlı bir binanın balkonundan jeneratörün üzerine düşen genç, yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Beş Konaklar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu 19 yaşındaki bir genç, babası ile tartıştıktan sonra çıktığı camdan yan taraftaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştı. Pencereden balkona geçen genç burada dengesini kaybederek Müze Müdürlüğü'nün çatısına oradan da zeminde bulunan jeneratörün üzerine düştü. Gencin düştüğünü gören müze görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı