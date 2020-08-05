Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı
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Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

MERSİN'İn Tarsus ilçesinde Cem Veli Huto (41) tartıştığı babası Beşar Huto'ya (67) sokakta tabancayla kurşun yağdırdı.

05.08.2020 02:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 02:55

MERSİN'İn Tarsus ilçesinde Cem Veli Huto (41) tartıştığı babası Beşar Huto'ya (67) sokakta tabancayla kurşun yağdırdı. Beşar Huto, başına ve vucuduna isabet kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan şüpheli ise kısa sürede polis tarafından tabancayla yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün Beşar Huto ile oğlu Cem Veli Huto arasında evlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Huto ailesinin komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis kavgayı sonlandırdı. Baba ve oğul ise birbirinden şikayetçi olmadı. Dün gece ise sokakta babası ile yürüyen Cem Veli Huto, amcasının evinin önüne yine tartıştı.

6 KURŞUNLA VURULDU

İkilinin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belinden çıkardığı tabancayı babasına doğrultan Cem Veli Huto, 6 el ateş etti. Baba Huto başına ve vucuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası kurşunların hedefi olan baba Huto'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni TAdana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemede 6 adet boş kovan bulan polis ekipleri kaçan Cem Veli Huto'yu, tabanca ile kısa sürede yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan Huto'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

Kaynak: DHA

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