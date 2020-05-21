Tartıştığı babası tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti
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Tartıştığı babası tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Tartıştığı babası tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti Ataşehir'de bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak ağır yaraladı.

21.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:57

Tartıştığı babası tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ataşehir'de bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir parkta bulunan Salih K. ile 30 yaşındaki oğlu Umut K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında silahına davranan Salih K., çardakta oturdukları sırada karşısında oturan oğlunu vurdu. Şahıs, polis ekipleri gelene kadar vurduğu oğlunun başında bekledi. Salih K. adlı şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan Umut K.'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı parkta incelemelerde bulundu.

Olay yerinin karşısında esnaflık yapan bir vatandaş, "Burada arkadaşlarla muhabbet ederken silah sesi duyduk. Çocuklar mantar tabancası patlatıyor zannettik. Arkamı döner dönmez ihtiyar bir amca gördüm. Elindeki silahı yere attı. Kaçmadı, başında bekledi. Telefonla konuştu. Birkaç dakika sonra ambulans, polis geldi. Sonra baba oğul olduklarını öğrendik. Olay birden bire oldu" dedi.

Tartıştığı babası tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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