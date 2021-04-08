TARTIŞTIĞI BABA VE OĞLUNU AV TÜFEĞİYLE TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Menduh D., tartıştığı Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Menduh D., tartıştığı Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh D. ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Menduh D., av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı