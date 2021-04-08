Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2) -Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2) -Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2) -Yeniden

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Menduh D., tartıştığı komşusu Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Menduh D., tartıştığı komşusu Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Menduh D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh D. ile komşuları Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca ile sohbet ettiği sırada aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Menduh D., av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti. Atmaca ve oğlu, vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2) -Yeniden
Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2) -Yeniden
Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2) -Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2) -Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:51:18. #1.15#
title