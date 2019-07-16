Tartıştığı arkadaşını yaralayıp intihar etti

Afyonkarahisar'da bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti.

Kocatepe Mahallesi'nde bir parkta Hidayet Yiğit (21), kısa süre önce tanıştığı kız arkadaşı Şerife Belek (21) ile henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Hidayet Yiğit, otomobilinden getirdiği pompalı tüfekle önce kız arkadaşı Belek'e ateş etti.

Kız arkadaşının yere düştüğünü gören zanlı, pompalı tüfeği başına dayayarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Belek ile zanlı Yiğit, ağır yaralı olarak Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Zanlı Yiğit'in hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılmadığı, kız arkadaşı Belek'in de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA