Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı
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Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı

İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı Malatya'nın Battalgazi ilçesine bir kişi, tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak yaraladı.

Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesine bir kişi, tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. ile K.D. arasında bulunan husumet nedeniyle Aslantepe Höyüğü mevkiinde bulunan 3. sokak içerisinde kavga çıktı. Kavgada Y.E. yanında getirdiği tüfek ile K.D.'ye ateş açtı. K.D. bacağından yaralanırken, olayın şüphelisi yaya olarak bölgeden kaçtı.

Silah sesi üzerine dışarı çıkan sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede çalışma yapan ekipler 2 dolu bir boş tüfek kartuşu bulurken olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı
Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı
Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı
Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı
Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı
Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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