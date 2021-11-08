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Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaraladı

BİLECİK'te O.B. (30), birlikte alkol alırken tartıştığı C.Ş.A.'yı (32) tabancayla ateş ederek ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te O.B. (30), birlikte alkol alırken tartıştığı C.Ş.A.'yı (32) tabancayla ateş ederek ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Polisin takibi sonucu evininde önünde yakalanan O.B. gözaltına alınırken, ağır yaraladığı C.Ş.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aşağıköy Mahallesi'ndeki köprü altında alkol alan O.B. ile arkadaşı C.Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheli O.B., belinden çıkardığı tabanca ile C.Ş.A.'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan C.Ş.A., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli O.B.'yi evine kadar süren takibin ardından yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.B. işlemleri için emniyete götürüldü. Silahla yaralanan C.Ş.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olay yerinde yapılan araştırmada tabancanın yanı sıra çok sayıda boş kovan bulundu. Soruşturma sürüyor.


Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
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