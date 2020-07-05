Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı KONYA'nın Akşehir ilçesinde Devran Kamanoğlu, tartıştığı arkadaşı C.K. tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Devran Kamanoğlu, tartıştığı arkadaşı C.K. tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan C.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yarenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre alkol aldıktan sonra tartışmaya başlayan Devran Kamanoğul ile arkadaşı C.K., arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken C.K., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak, Devran Kamanoğlu'na ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kamanoğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Devran Kamanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli C.K.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA