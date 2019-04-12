Tartıştığı Arkadaşını Tabancayla Bacağından Vurdu

ZONGULDAK'ta tünel inşaatında çalışan işçilerden S.K. tartıştığı iş arkadaşı Ercan Y.'yi (33) tabancayla sağ dizinden vurdu. S.K. gözaltına alınırken, yaralanan Ercan Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden Mithatpaşa Tünelleri'nin inşaatında çalışan işçiler S.K. ile Ercan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle S.K., yanında getirdiği tabancayla Ercan Y.'ye ateş açtı. Sağ dizine kurşun isabet eden Ercan Y., kanlar içerisinde yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Zonguldak

Kaynak: DHA