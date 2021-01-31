Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü (2)
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Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü (2)

31.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:15
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü (2)

CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIBerke Bilge A.'nın arkadaşı Berkay Kesen'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürmesi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Berke Bilge A.'nın arkadaşı Berkay Kesen'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürmesi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Berke Bilgi A.'nın, Berkay Kesen'in arkasından yaklaşarak tabancayla vurduğu görüldü. Ayrıca Berke Bilge A.'nın olayın ardından teslim olması da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Berke Bilge A.'nın havaya bir el ateş ettikten sonra tabancayı yere bırakıp ayağıyla vurduktan sonra yere oturup ellerini başının arkasına götürerek teslim olması yer alıyor.


Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü (2)
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü (2)
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü (2)
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü (2)
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü (2)
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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