Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü
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Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü

31.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:45
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü

ANKARA'da Berke Bilge A., sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Berkay Kesen'i tabancayla başından vurarak öldürdü.

ANKARA'da Berke Bilge A., sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Berkay Kesen'i tabancayla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Aslan'ın ifadesinde, "Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" dediği öğrenildi. 

Olay, saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece birlikte alkol alan Berke Bilge A. ile Berkay Kesen, cadde üzerinde yürürken henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Berke Bilge A., Kesen'i başından vurdu. Kesen kanlar içinde yere yığılırken, Berke Bilge A. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Kesen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevredeki vatandaşın ifadeleri üzerine kaçan Berke Bilge A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

'ŞEYTANA BENZETTİM, O YÜZDEN ÖLDÜRDÜM'Bu sırada polis, olay yerine yakın Dikmen Caddesi üzerinde bir kişinin silahla havaya ateş ettiği ihbarını aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, havaya bir el ateş eden kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, gözaltına alınan kişinin Ece Sokak'ta Berkay Kesen'i öldüren Berke Bilge A. olduğu tespit edildi. Aslan, verdiği ilk ifadesinde Berkay Kesen ile arkadaş olduklarını belirterek, "Kendimde değildim. Arkadaşımla alkol almıştık. Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" dediği öğrenildi. Berke Bilge A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Berkay Kesen'in cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 


Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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