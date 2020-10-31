Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
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Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

31.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:23
Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Gaziantep'te, 16 yaşındaki C.B., daha önce tartıştığı arkadaşını parkta görünce pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Gaziantep'te, 16 yaşındaki C.B., daha önce tartıştığı arkadaşını parkta görünce pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Şehreküstü bölgesinde bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, D.U. isimli çocuk ile bir kaç arkadaşı ile parkta bir araya geldi. Grup, parkta sohbet ederken, C.B. isimli başka bir çocuk da elinde pompalı tüfekle yanlarına geldi. Arkadaşlarının yanına gelen C.B., bu sırada daha önce tartışma yaşadığı D.U.'yu elindeki pompalı tüfekle yaraladı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan D.U.'yu hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defin edilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen C.B. isimli çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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