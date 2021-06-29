TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kavgada arkadaşı Kifayet A.'yı bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu Hasan K., apartmanın 4'üncü katından atladı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kavgada arkadaşı Kifayet A.'yı bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu Hasan K., apartmanın 4'üncü katından atladı. Kifayet A. ile Hasan K. hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Kifayet A. ile ev arkadaşı Hasan K. arasında belirlemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan K., Kifayet A.'yı bıçakladı. Olayın ardından balkondan atlayan Hasan K. yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Hasan K. ile 2 yerinden bıçaklanan Kifayet A., ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI
TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI
TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI
TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Makaslı galerici cinayeti kamerada
Makaslı galerici cinayeti kamerada
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
Eski kocasının saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
Eski kocasının saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Burak Elmas Emre Kocadağ Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 18:36:10. #1.16#

title