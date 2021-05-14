TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KAYSERİ'de M.Ş., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Yavuz Bişgin'i (55) bıçaklayarak öldürdü.

KAYSERİ'de M.Ş., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Yavuz Bişgin'i (55) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. M.Ş. ile arkadaşı Yavuz Bişgin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. M.Ş., kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Bişgin'i boynundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yavuz Bişgin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Bişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. M.Ş. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı