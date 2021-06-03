Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, bankta oturup sigara içti
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Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, bankta oturup sigara içti

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, bankta oturup sigara içti -Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs gazetecilere 'haraç olayı gibi bir şey vardı' dedi, emniyette "Fazla çay meselesi yüzünden bıçakladım" diye ifade verdi Isparta'da tartıştığı arkadaşını bacağından bıçakla yaralayan şahıs, olayın...

Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, bankta oturup sigara içti

-Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs gazetecilere 'haraç olayı gibi bir şey vardı' dedi, emniyette "Fazla çay meselesi yüzünden bıçakladım" diye ifade verdi

ISPARTA - Isparta'da tartıştığı arkadaşını bacağından bıçakla yaralayan şahıs, olayın ardından bankta oturup sigara içti.

Olay saat 21.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 1008 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane işletmecisi Murat K., ile arkadaşı Şükrü Y., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Murat K., cebinden çıkardığı bıçakla Şükrü Y.'yi bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Şükrü Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bankta oturup sigara içti

Şükrü Y.'yi bacağından bıçakla yaralayan Murat K., olayın ardından bankta oturup sigara içti. Emniyet ekipleri, bankta oturan Murat K.'yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

"Haraç olayı gibi bir şey vardı"

Murat K., gazetecilerin 'neden arkadaşınızı bıçakladınız sorusuna "Bıçaklama demeyelim de haraç olayı gibi bir şey vardı. O niyetle yani. Pişmanım" diyerek yanıt verdi.

Öte yandan Murat K.'nın emniyetteki ilk ifadesinde Şükrü Y.'yi fazla çay içme konusu yüzünden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, bankta oturup sigara içti
Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, bankta oturup sigara içti
Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, bankta oturup sigara içti
Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, bankta oturup sigara içti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

Arkadaşını 'çay' tartışmasında bıçaklayan şahıs, olayın ardından bankta oturup sigara içti
Arkadaşını "çay" tartışmasında bıçaklayan şahıs, olayın ardından bankta oturup sigara içti
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