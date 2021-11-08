Son dakika haber! Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bayrampaşa'da alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Muratpaşa Mahallesi'nde Ömer Arslan'ın (44) ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelinin maktul Ömer Arslan'ın, elektrikçi arkadaşı Rıza K. (56) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Rıza K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki arkadaş arasında alacak nedeniyle çıktığı belirtilen kavga anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Son dakika haber! Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haber! Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haber! Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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