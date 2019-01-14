Tartıştığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te tartıştığı çocukluk arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 22.30'sıralarında Gaziantep'in merkez Şahinbey İlçesine bağlı Çıksorut Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Kadir Çanka, mahalleden çocukluk arkadaşı olan 19 yaşındaki Erdem Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Erdem Ç. yanındaki bıçağı arkadaşı Kadir Çanka'nın kalbine sapladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Çanka, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenaze, buradaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken cinayet zanlısı olan Erdem Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA