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Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sokak ortasında tartıştığı arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanan genç ağır yaralandı.

ADANA (İHA) - Adana'da sokak ortasında tartıştığı arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Berat Y. (19), arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kişi, Mustafa Berat Y.'i sokak ortasında göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

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