TARTIŞTIĞI ARKADAŞI KARNINDAN YARALAYIP KAÇTI
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TARTIŞTIĞI ARKADAŞI KARNINDAN YARALAYIP KAÇTI

TARTIŞTIĞI ARKADAŞI KARNINDAN YARALAYIP KAÇTI Şişli'de, bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından karnından kesici bir aletle yaralandı.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞI KARNINDAN YARALAYIP KAÇTI
19.06.2020 01:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:55


İSTANBUL - TARTIŞTIĞI ARKADAŞI KARNINDAN YARALAYIP KAÇTI

Şişli'de, bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından karnından kesici bir aletle yaralandı. Yaralı, kaldırımda oturarak sağlık ekiplerini bekledi.
Olay, Harbiye Vali Konağı Caddesi'nde 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Ali K. ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında arkadaşı, Ali K.'yı karnından kesici bir aletle yaraladı. Ali K. bağırarak çevredekilerden yardım isterken, saldırgan yaya olarak kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı tespit edilen Ali K. kaldırımda oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arkadaşının yaralandığını duyarak olay yerine gelen bir kişi, Ali K.'yı o şekilde görünce sinir krizine girdi. Ali K.'nin arkadaşı polis tarafından sakinleştirilebildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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