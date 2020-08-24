Tartıştığı annesini satırla rehin aldı ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Onur Y. (22), tartıştığı annesi Dudu T.?yi (41) satırla rehin aldı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Onur Y. (22), tartıştığı annesi Dudu T.?yi (41) satırla rehin aldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Onur Y., gözaltına alındı.Olay, saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Gebizli Mahallesi 1113. Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, kullandığı ilaçlar nedeniyle halüsinasyon gören Onur Y., eşi ile yaşadığı sorunlardan annesi Dudu T.?yi sorumlu tutarak, tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma sonunda evde bulunan satırı alan Onur Y., annesi Dudu T.?yi rehin aldı. Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Onur Y.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürdü. Olay sonrası komşularına giden Dudu T., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaynak: DHA