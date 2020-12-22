Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

22.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:13
Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Iğdır'da tartıştığı annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Iğdır'da tartıştığı annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan Hanım Kayar ile oğlu Serkan Kayar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Kayar, annesini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan anne Kayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Serkan Kayar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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