Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Iğdır'da tartıştığı annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan Hanım Kayar ile oğlu Serkan Kayar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Kayar, annesini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan anne Kayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Serkan Kayar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız