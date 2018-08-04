Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçakla yaraladı.

İlçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Kerim İ. ile kendisine yemek getiren annesi Hanım M. arasında tartışma çıktı.

Olayda oğlu tarafından sol kolundan bıçaklanan anne kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zanlı Kerim İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hanım M'nin polise verdiği ifadede, yemek götürmek için oğlunun evine gittiğini aktararak, "Oğlum evin camlarına sineklik takıyordu. Yanına giderek sinekliği nasıl takacağını tarif etmeme sinirlenip ekmek bıçağıyla kolumdan yaraladı." dediği öğrenildi.