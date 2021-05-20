Tartıştığı annesi ve ağabeyi uzaklaştırma kararı aldırdı, ailesiyle parka yerleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı annesi ve ağabeyi uzaklaştırma kararı aldırdı, ailesiyle parka yerleşti

Tartıştığı annesi ve ağabeyi uzaklaştırma kararı aldırdı, ailesiyle parka yerleşti
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde annesi ve ağabeyiyle aralarında çıkan tartışma sonucu haklarında uzaklaştırma kararı alındığını belirten Turgut Ateş (32), eşi ve 2 çocuğuyla parka yerleşti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde annesi ve ağabeyiyle aralarında çıkan tartışma sonucu haklarında uzaklaştırma kararı alındığını belirten Turgut Ateş (32), eşi ve 2 çocuğuyla parka yerleşti. Ateş, "Eşyalarımla bizi sokağa attılar. Biz de ailemle parkta yaşamaya başladık" dedi.

Serik'te, çalışmayan Turgut Ateş ve eşi Özlem Ateş çocukları Fatma Selenay (7) ve Kerimcan (4) ile Belek Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin yanında bulunan Atatürk Parkı'nda yaşamaya başladı. Yanlarına aldıkları kilim, battaniye ve yastıklarla 4 gündür ailesiyle parkta kaldığını söyleyen Turgut Ateş, yaklaşık 10 yıldır evinde birlikte oturdukları annesi H.A. (72) ve bir süre önce yanlarına gelen ağabeyi O.A. (53) ile aralarında tartışma çıktığını ve eve polis çağrıldığını aktardı. Bu kavga sonrası mahkemelik olduklarını, kendisi ve eşi hakkında mahkemenin uzaklaştırma kararı verdiğini söyleyen Turgut Ateş, bu nedenle de ailesini alarak parka yerleştiğini iddia etti.

'GİDECEK YERİMİZ YOKTU'Turgut Ateş, "Ağabeyim bizimle evimizde kalmaya başladı. Eşim kendisine sahip çıktı. Her şeyiyle ilgilendi. Bir süre sonra da aralarında kavga çıktı. Sonrasında ağabeyim eşime bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Daha sonra kendisiyle kavga ettik. Polis geldi. Hakkımızda uzaklaştırma kararı aldırdılar. Eşyalarımla bizi sokağa attılar. Biz de ailemle parkta yaşamaya başladık. Bize kimse sahip çıkmadı. Gidecek yerimiz yoktu o nedenle gelip parkta kalmaya başladık" dedi.'KAYINVALİDEM BİZİ SOKAĞA ATTI'

Eşi Özlem Ateş (30) de, "Kayınbiraderim bizim evimize geldi. Beraber yaşamaya başladık. Bir süre sonra aramızda olaylar oldu. Eşimle kayınım tartıştı. Kayınım bana argo kelimeler kullandı. Ben de dayanamadım onunla tartıştım. Daha sonra hakkımızda uzaklaştırma kararı çıkarttılar ve kayınvalidem bizi sokağa attı. 10 yıldır biz bu evde kalırken kayınvalidem oğlunun ağzına baktı ve bizi sokağa attı. Biz de burada yaşıyoruz. Hiçbir yiyecek içeceğimiz yok. O şekilde parkta yaşamaya çalışıyoruz. Az bir paramız vardı. Onu da biri 'size ev bulacağım' diyerek bizi kandırdı, son paramızı da ona kaptırdık. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Kalacak, kafamızı sokacak bir yer istiyoruz. Eşimin bir iş bulup çalışmasını istiyoruz. Allah bu duruma kimseyi düşürmesin. Kimseyi evsiz, barksız bırakmasın. Bizim burada yaşamak hoşumuza gitmiyor ki mecburiyetten buradayız" diye konuştu.


Tartıştığı annesi ve ağabeyi uzaklaştırma kararı aldırdı, ailesiyle parka yerleşti
Tartıştığı annesi ve ağabeyi uzaklaştırma kararı aldırdı, ailesiyle parka yerleşti
Tartıştığı annesi ve ağabeyi uzaklaştırma kararı aldırdı, ailesiyle parka yerleşti
Tartıştığı annesi ve ağabeyi uzaklaştırma kararı aldırdı, ailesiyle parka yerleşti
Tartıştığı annesi ve ağabeyi uzaklaştırma kararı aldırdı, ailesiyle parka yerleşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Bakan Soylu'dan mafyalara koruma verildiği iddiasına yanıt: Ben gelmeden önce verilmiş
Bakan Soylu'dan mafyalara koruma verildiği iddiasına yanıt: Ben gelmeden önce verilmiş
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Sergey Lavrov Muharrem İnce Fahrettin Altun
Magazin Ben Affleck Deniz Çakır Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Hakan Arslan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tartıştığı annesi ve ağabeyi uzaklaştırma kararı aldırdı, ailesiyle parka yerleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 14:24:48. #1.11#

title