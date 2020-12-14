Tartıştığı amcasının oğlunu pompalı tüfekle yaraladı

Başkentte bir kişi, husumeti bulunan amcasının oğlunu pompalı tüfekle yaraladı.

Başkentte bir kişi, husumeti bulunan amcasının oğlunu pompalı tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Cevizlidere Mahallesi'nde oturan H.O, husumeti bulunan amcasının oğluyla belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.O, ismi öğrenilemeyen amcasının oğlunu pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, H.O'yu, saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.

Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe