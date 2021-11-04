Tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı

SELÇUK, İZMİR (DHA) - KIRIKKALE'de, Selçuk Z., tartıştığı amcası Menderes Z.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Sanayi Mahallesi 1300 Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde bir araya gelen Selçuk Z. ile amcası Menderes Z., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk Z., yanında getirdiği tabancasını çıkararak amcası Menderes Z.'ye ateş etti. Menderes Z., yeğeni Selçuk Z.'nin tabancasından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Saldırgan Selçuk Z. ise olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Menderes Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan Selçuk Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.