Tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, Selçuk Z., tartıştığı amcası Menderes Z.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

SELÇUK, İZMİR (DHA) - KIRIKKALE'de, Selçuk Z., tartıştığı amcası Menderes Z.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Sanayi Mahallesi 1300 Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde bir araya gelen Selçuk Z. ile amcası Menderes Z., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk Z., yanında getirdiği tabancasını çıkararak amcası Menderes Z.'ye ateş etti. Menderes Z., yeğeni Selçuk Z.'nin tabancasından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Saldırgan Selçuk Z. ise olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Menderes Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan Selçuk Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı

Tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı

Tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evine gelen arkadaşını, 'Eşime sarkıntılık yaptı' deyip döverek öldürdü

Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü

 Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

 Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title