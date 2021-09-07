Tartıştığı akrabasının dükkanına otomobili ile girdi
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Tartıştığı akrabasının dükkanına otomobili ile girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı akrabasının dükkanına otomobili ile girdi Bursa'da akrabasına kızan adam, otomobili ile dükkanına daldı.

Tartıştığı akrabasının dükkanına otomobili ile girdi

BURSA - Bursa'da akrabasına kızan adam, otomobili ile dükkanına daldı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabası ile tartışan E.A. kısa süre sonra dükkandan dışarı çıktı. Sinirini alamayan E.A., bindiği otomobili akrabasının çalıştığı eczane dükkanına sürdü. Dükkanın büyük bir gürültü ile kırılırken, ilaçlar yerlere serildi. Dükkanda büyük maddi hasar meydana gelirken, sürücü E.A. olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde birde orak bulunurken, polis ekipleri kaçan E.A.'yı bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Tartıştığı akrabasının dükkanına otomobili ile girdi
Tartıştığı akrabasının dükkanına otomobili ile girdi
Tartıştığı akrabasının dükkanına otomobili ile girdi
Tartıştığı akrabasının dükkanına otomobili ile girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal

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Tartıştığı akrabasının dükkanına otomobili ile girdi - Haberler
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