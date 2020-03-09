Tartıştığı akrabasını bıçakladı
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Balcalı Hastanesi, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Tartıştığı akrabasını bıçakladı

Samsun'da bir kişi tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaraladı.

09.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:35
Tartıştığı akrabasını bıçakladı

Samsun'da bir kişi tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaraladı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Balcalı Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.A. tartıştığı akrabası A.A.'yı bıçakla ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan A.A. ise Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan A.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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