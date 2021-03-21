Tartıştığı akrabası tarafından tabancayla ağır yaralandı
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Tartıştığı akrabası tarafından tabancayla ağır yaralandı

21.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:24
Tartıştığı akrabası tarafından tabancayla ağır yaralandı

ADANA'da Mehmet Şahiner (34), tartıştığı akrabası Nusret K. tarafından tabancayla göğsünden ve karnından vuralarak ağır yaralandı.

ADANA'da Mehmet Şahiner (34), tartıştığı akrabası Nusret K. tarafından tabancayla göğsünden ve karnından vuralarak ağır yaralandı. 

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şahiner, aynı sokakta oturan akrabası Nusret K.'nın evine gitti. Bir müddet sahbet eden ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nusret K., Şahiner'e evin içerisinde ateş etmeye başladı. Evin dışına da taşan olayda Nusret K., 8 el ateş edip, olay yerinden kaçtı. Göğsü ve karnına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şahiner, olay yerine çağrılan ambulans ile hasteneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Şahiner'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.


Tartıştığı akrabası tarafından tabancayla ağır yaralandı
Tartıştığı akrabası tarafından tabancayla ağır yaralandı
Tartıştığı akrabası tarafından tabancayla ağır yaralandı
Tartıştığı akrabası tarafından tabancayla ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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