Tartıştığı Ağabeyini Tüfekle Yaraladı
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Tartıştığı Ağabeyini Tüfekle Yaraladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi aralarında anlaşmazlık bulunan ağabeyini tüfekle vurarak yaraladı.

Tartıştığı Ağabeyini Tüfekle Yaraladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi aralarında anlaşmazlık bulunan ağabeyini tüfekle vurarak yaraladı.

İddiaya göre Eğercili Mahallesi'nde oturan bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.G. (61) tüfekle ağabeyi K.G.'yi (65) vurdu.

Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan K.G. Çarşamba Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

F.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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