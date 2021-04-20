Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Agah Y. (54), çıkan kavgada ağabeyi Ahmet Y.'yi (62) pompalı tüfekle öldürdü.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Agah Y. (54), çıkan kavgada ağabeyi Ahmet Y.'yi (62) pompalı tüfekle öldürdü. İki kardeşin sık sık kavga ettikleri, son olarak da dün gece gürültü nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Tornacı Ahmet Y., kendisiyle aynı apartmanda evi bulunan kardeşi Agah Y., arasında bugün saat 13.30 sıralarında Balatçık Mahallesi 8789 Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Agah Y., evinden pompalı tüfeğini alıp, ağabeyi Agah Y.'ye doğrultu, ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ahmet Y. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, ağabeyini öldüren Agah Y.'yi gözaltına aldı. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen iki kardeşin, son olarak dün gece de gürültü nedeniyle tartıştıkları öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kısıtlama saatinde kavga eden 6 kişi, hem dayak hem ceza yedi
Kısıtlama saatinde kavga eden 6 kişi, hem dayak hem ceza yedi
Caddede yürüyen iki kişi kurşunların hedefi oldu
Caddede yürüyen iki kişi kurşunların hedefi oldu
Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu
Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Faik Öztrak Murat Kurum Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Hakan Kutlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İZMİR TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:20:47. #1.14#

title