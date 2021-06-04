SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
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SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, K.Ş. (22), tartıştığı ağabeyi H.C.Ş.'yi (25) bıçakla yaraladı.

SAMSUN'da, K.Ş. (22), tartıştığı ağabeyi H.C.Ş.'yi (25) bıçakla yaraladı. K.Ş. gözaltına alınırken, ağabeyi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. K.Ş. ve ağabeyi H.C.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş., ağabeyi H.C.Ş.'yi kasık bölgesinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.C.Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. K.Ş. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SAMSUN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLADI - Haberler
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