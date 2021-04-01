Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı
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Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı

Zonguldak'ta çıkan kavgada bir kişi tartıştığı şahsın başında cam şişe kırdı.

Zonguldak'ta çıkan kavgada bir kişi tartıştığı şahsın başında cam şişe kırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, İncivez Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. T.K. ile E.A. ve S.Y. arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.K., S.Y.'nin başında cam şişe kırarken, E.A.'yı ise elinden yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Y. ve E.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Öte yandan polis olay yerinden kaçan T.K. için arama çalışması başlattı. - ZONGULDAK

Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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