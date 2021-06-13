Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
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Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi Polis kapıyı açmayan şahıs, çilingir yardımıyla eve girerek gözaltına aldı Antalya'da transseksüel şahıs, bir kişiyi pompalı tüfekle kulağından yaraladı.

Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi

Polis kapıyı açmayan şahıs, çilingir yardımıyla eve girerek gözaltına aldı

ANTALYA - Antalya'da transseksüel şahıs, bir kişiyi pompalı tüfekle kulağından yaraladı. Kapıyı açmayan şahıs, çilingir yardımıyla açılan evinde gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak'taki bir binanın önünde meydana geldi. Arkadaş olan 44 yaşındaki Hakan S. ile transseksüel S.K., arasında eksik eşyalar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., Hakan S.'nin arkasından pompalı tüfekle ateş etti. Kulağından yaralanan Hakan S., yürüyerek valilikteki polis noktasına gelerek yardım istedi. Polislerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle valilik önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Kulak ve kol bölgesinde kanlar olan Hakan S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayın gerçekleştiği bina önüne gelerek şüphelinin evine çıktı. Ekipler uzun süre kapıyı çalsa da cevap alamadı. Aracı bina önünde bulunan S.K.'nın dairesine girmek için gerekli izinler alındı. Ekipler daha sonra çilingir yardımıyla daireye girdi. Evden çıkarılan S.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayda kullanılan pompalı tüfeği şüphelinin aracı, evi, bodrum kat ve çöp konteynerlerinde aramasına rağmen bulamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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