Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü (2)
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Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü (2)

13.03.2021 22:59 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:05
Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü (2)

YAKALANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Hüsna T.'yi, tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Hüseyin T. (34), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak'ta yakalandı.

YAKALANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı eşi  3 çocuk annesi Hüsna T.'yi, tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Hüseyin T. (34), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak'ta yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin T., ifadesi alınmak üzeri emniyete götürüldü.

Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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