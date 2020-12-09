- Tartışmaya girdiği Özbek şahsı böyle bıçakladı
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- Tartışmaya girdiği Özbek şahsı böyle bıçakladı

09.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:37

- Tartışmaya girdiği Özbek şahsı böyle bıçakladı Bıçaklı kavga anı kamerada Maltepe'de çevreden dilencilik yaparak geçinen bir kişi, kendisiyle tartışan Özbek şahsı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

- Tartışmaya girdiği Özbek şahsı böyle bıçakladı

Bıçaklı kavga anı kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de çevreden dilencilik yaparak geçinen bir kişi, kendisiyle tartışan Özbek şahsı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan bıçaklı kavga anı kameralara yansırken zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 8 Aralık günü Maltepe Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayi önünde saat 18.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre çevreden dilencilik yaparak geçimini sağlayan Bedir G.isimli bir kişi akşam saatlerinde tekel bayiye gelerek kendine bir şeyler almak istedi. Bu sırada tekel bayinde kuryelik yapan 31 yaşındaki Burhonjon Olchınov isimli Özbek şahıs dükkana gelen Bedir G. ile arasında tartışma çıktı.

"Özbek kuryeyi göğsünden bıçakladı"

Görgü tanıklarının beyanına göre Olchınov, Bedir G.'ye "Neden çalışmıyorsun? Ben bile başka yerden geldim çalışıyorum" ifadelerini kullanıp tokat attı. Tartışmanın büyümesiyle Bedir G. çıkardığı bıçağını kurye Olchınov'un göğsünün soluna sapladı. Fail G. daha sonra olay yerinden bulunanların araya girmesiyle kaçarak uzaklaştı.

"Şüpheli 2 saat sonra yakalandı"

Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen olay yerine gelerek inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını tarayan ekipler şüpheli Bedir G.'nin kimliği tespit edip arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaklaşık 2 saat sonra Bedir G.'yi arkadaşının evinde yakalayarak göz altına aldı. Bedir G. yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"Kavganın görüntüleri ortaya çıktı"

Öte yandan olayın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli Bedir G.'nin bıçağıyla defalarca maktul Olchınov'a hamle yaptığı görülüyor. Daha sonrasında tekelde bulunanların araya girmesiyle Bedir G. hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

- Tartışmaya girdiği Özbek şahsı böyle bıçakladı
- Tartışmaya girdiği Özbek şahsı böyle bıçakladı
- Tartışmaya girdiği Özbek şahsı böyle bıçakladı
- Tartışmaya girdiği Özbek şahsı böyle bıçakladı
- Tartışmaya girdiği Özbek şahsı böyle bıçakladı
- Tartışmaya girdiği Özbek şahsı böyle bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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