Tartışmasız Lider

CELAL UMUT EREN

Süper Lig'de devrenin son haftasına lider giren Medipol Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi, zirveyi kaybetmedi.

Gerçek bir antrenör takımı olan Abdullah Avcı'lı Başakşehir düzenli 4-2-3-1 sistemi ile yine sahada idi. Kemal Özdeş ile ligin mütevazı ekibi olan Kasımpaşa ise 4-1-4-1'e yakın dizilimi ile çıktı.

Henüz ilk dakika içerisinde sağdan hızlı gelen ev sahibinin akınında arka direkte Trazeguet kafa ile denedi, hedefi bulamadı. Hızlı başlayan maç konuk takımın klasikleşen oyunuyla golü getirdi. 2'de Emre'nin pasında Mossoro hareketlendi, Visca'ya 'al da at' dedi, Boşnak yıldız affetmedi: 0-1.

33'te en kalabalık atağını yapan Kasımpaşa'da yine sağdan gelen ortada Eduok kafa vuruşu ile heyecan yarattı. Oyun anlamında etkisiz olan ev sahibinin imdadına duran top yetişti. 43'te Mensah'ın şık ortasında beraberlik golü kaptan Veysel'in kafasıyla geldi: 1-1.

İkinci devre topa daha fazla sahip olan Başakşehir, 53'te Emre'nin şutuyla gole yaklaştı ama Ramazan başarılıydı. Oyunu rakip alana yayan Başakşehir uzaktan şutlar denedi, Kasımpaşa da hızlı çıkışlar aradı. 61'de Veysel'in soldan kestiği ortada Pavelka'nın şutunu stoper da Costa kendini siper ederek kurtardı.

69'da sol kanattan Kerim Frei'ın çok iyi geldiği hücumda, ortası da bir o kadar iyiydi, Mossoro da markeden kurtulunca, Alexvari bir kafa golü attı: 1-2.

Bu dakikadan sonra kalesinde pozisyon dahi vermeyen Başakşehir devre arası tatiline zirve keyfiyle çıktı.

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Yine zirve



Medipol Başakşehir üst üste ikinci sezon ilk yarıyı lider bitirdi. Turuncu-lacivertli takım geçen sezon da ligin ilk devresini zirvede kapamıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve ekibi bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı.

Mossoro'yu sırtında taşıdı



Mossoro 69. dakikada attığı galibiyet golünden sonra soluğu yedek kulübesinde aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı çok şık bir kafa golüne imza koyan Brezilyalı yıldızı sırtında taşıyarak, oyuncusunun sevincine ortak oldu.

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Ramazan'a tepki



Kasımpaşa taraftarları kalecileri Ramazan Köse'ye tepki gösterdi. Maçta zaman zaman hatalar yapan Ramazan sık sık ıslıklarla protesto edildi. Tecrübeli eldiven topu her ayağına aldığında tepki gördü. Bunun üzerine tribünlere dönen Ramazan da karşılık verdi. Golden sonra ise Veysel takım arkadaşının yanına giderek moral vermeye çalıştı.

Bando sürprizi

Maç öncesi ve esnasında tribünlerde dostluk görüntüleri oluştu. İki takım tribünleri birbirlerine karşılıklı tezahüratlar yaptı. Öte yandan maçta özel bir bando ekibi de hazır bulundu. Numaralı tribünde yer alan bando ekibi, maç boyunca renkli görüntülerle dikkat çekti.

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Emre gerginliği

Maçın ikinci yarısında Kasımpaşalı taraftarlar ile Emre Belözoğlu arasında sıkıntı yaşandı. Bazı faul kararlarından sonra oyun gerginleşti.

Emre topu her ayağına aldığında ıslıklar yükseldi. Tecrubeli oyuncu da tribünlere karşılık verince gerginlik yükseldi. Yıldız futbolcu oyundan çıktıktan sonra yedek kulubesinin arkasında bulunan bazı taraftarlar tepkiyi devam ettirdi.