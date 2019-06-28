Tartışmalı yeni göç paketi, Federal Konsey'den geçti

GÖÇ yasa paketi içindeki uzman işgücü göçü, Almanya'ya Avrupa ülkeleri dışından nitelikli işgücü göçüne kapıları açıyor. Yasaya göre yeterli düzeyde Almanca bilen, mesleki yeterlilik belgesine sahip yabancı nitelikli işçiler Almanya'ya gelerek çalışabilecek. Ayrıca 6 ay iş ya da mesleki eğitim yeri bulmak için Almanya'da kalabilecek. Almanya bu yasayla yılda 25 bin nitelikli işgücünü Almanya'ya çekmeyi hedefliyor.

YASA YETERİ KADAR CESUR DEĞİL

Berlin Sanayi ve Ticaret Odası yetkililerinden Constantin Terton, uzman işgücü göçünü düzenleyen yasanın yeterli olmadığını söyledi. Terton, sadece Berlin'in yılda 141 bin, Almanya'nın ise 400 bin nitelikli işgücüne ihtiyacı olduğuna dikkati çekti ve başvuru yapan kişilerin bir yıla kadar bekleyebileceği süreyi de çok uzun olduğu için eleştirdi.

Berlin'de mesleki eğitim girişimi ARRİVO'dan Ahmet İyidirli ve Nadja Türke de, yasayı yeteri kadar cesur bulmadıklarını söyledi, ancak doğru yönde doğru bir adım olarak niteledi.

POLİSE GENİŞ YETKİLER TANINIYOR

Tartışmalı yasa paketinin içerisinde yer alan ilticacı yasası da sertleşiyor. Sınır dışını kolaylaştıran yasa, sınır dışı konusunda polis ve yabancılar dairelerine geniş yetkiler veriyor. Yeni yasaya göre sığınma talebi reddedilen kişiler sınır dışı edilinceye kadar göz altına alınıp cezaevine konulabilecek. Kimliğini ve geldiği ülkeyi gizleyen sığınmacılara yaptırım uygulanacak. Başka bir AB ülkesinde sığınması tanınan kişiler Almanya'da sadece iki hafta yardım alabilecek.

Ahmet İyidirli, Nadja Türk, Constantin Terton (soldan sağa).