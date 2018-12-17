Tartışmalı ihraç bugün başlıyor

Bireysellerin bankalardaki döviz mevduatını Hazine'ye kaydırarak fonlama sıkıntısı çeken bankaları daha da zor durumda bırakabileceği ve dolarizasyonu artırabileceği için eleştirilen bireysel yatırımcılara euro ve dolar cinsi tahvil ihraçlarında talep toplama bugün başlıyor.

Tartışmalı ihraç bugün başlıyor

Bireysellerin bankalardaki döviz mevduatını Hazine'ye kaydırarak fonlama sıkıntısı çeken bankaları daha da zor durumda bırakabileceği ve dolarizasyonu artırabileceği için eleştirilen bireysel yatırımcılara euro ve dolar cinsi tahvil ihraçlarında talep toplama bugün başlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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