Tartışmalı Gözaltı Yöntemi New York'ta Yine Görüntülendi
New York'ta bir polis, Pazar sabahı siyah bir adamı gözaltına alırken, boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yöntemi kullanınca görevden uzaklaştırıldı.
25.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:02
New York'ta bir polis, Pazar sabahı siyah bir adamı gözaltına alırken, boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yöntemi kullanınca görevden uzaklaştırıldı. Polisin üzerinde taşıdığı kameranın kaydettiği görüntüye göre birkaç kişi polisle alay etti
Kaynak: DailyMotion.com