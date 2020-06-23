Tartışmalı Gözaltı Yöntemi New York'ta Yine Görüntülendi 25 Mayıs'ta George Floyd'un gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden sonra gündeme gelen şüphelinin boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yöntemi, tartışma konusu.New York'ta bir polis, Pazar sabahı siyah bir adamı gözaltına alırken aynı yöntemi kullanınca görevden uzaklaştırıldı.

25 Mayıs'ta George Floyd'un gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden sonra gündeme gelen şüphelinin boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yöntemi, tartışma konusu.New York'ta bir polis, Pazar sabahı siyah bir adamı gözaltına alırken aynı yöntemi kullanınca görevden uzaklaştırıldı Kaynak: DailyMotion.com