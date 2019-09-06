Tartışmalı 'Çin tasarısını' geri çeken Hong Kong'da gösteriler neden devam ediyor?

06.09.2019 20:45

Hong Kong'da aylardır protestolara neden olan yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen yönetim karşıtı gösteriler sürüyor.



Hong Kong bölgesinin lideri Carrie Lam'ın "bu adımı geç attığını" düşünen eylemciler, diğer talepleri için sokaklarda. Euronews.com'da Görüntüle