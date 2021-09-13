Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı Rize'nin İkizdere ilçesinde tartışmalara konu olan taş ocağı için bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi.

Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı

RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesinde tartışmalara konu olan taş ocağı için bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi.

Rize'nin İyidere ilçesi sahilinde yapımına başlanan lojistik merkezi için bölgeye en yakın ilçe olan İkizdere'nin Gürdere ve Cevizlik köyü sınırları içinde bulunan İşkencedere bölgesinde yapılacak taş ocağı için bir grup vatandaşın mahkemeye başvurarak gerçekleştirdiği itirazları üzerine bilirkişi incelmesi yapıldı. Yapılan bilirkişi incelemesi öncesinde jandarma tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Bilirkişi heyeti şikayetçi vatandaşlar ile birlikte taş ocağı açılması planlanan alana girdi. İnceleme ile ilgili bilirkişi heyetinin resmi değerlendirme raporunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin İyidere ilçesinde yapımına başlanan İyidere Lojistik Merkezi'nin deniz dolgu taş ihtiyacının karşılanacağı İkizdere-Cevizlik Taşocağı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda yalan yanlış dedikodular yayıldığını ve bir algı operasyonu düzenlendiğini belirterek "Dün 3. köprüye, İstanbul Havalimanı'na, Şehir Hastaneleri'ne karşı çıkanlar, bugün Rize İkizdereli kardeşlerimizi yalanlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Rize-İkizdere'de oynanan oyun, sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rize'ye 10 gün önce yaptığı son ziyaretinde İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Şimdi biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar çıkıyor, Ankara'dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız, bu yolları yapacağız, bu tünelleri yapıyoruz, yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun" görüşlerini dile getirmişti.

Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı

Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı

Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı

Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü

Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü

 Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali'yi isyan ettirdi: Dar alanda kısa paslaşmalar yapıyoruz

Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali'yi isyan ettirdi: Dar alanda kısa paslaşmalar yapıyoruz

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tartışmalara konu olan taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 23:32:32. #1.17#