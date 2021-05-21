Tartışmada komşusunu tabancayla yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tartışmada komşusunu tabancayla yaraladı

Tartışmada komşusunu tabancayla yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi tartışmada komşusunu tabancayla yaraladı.

Samsun'da bir kişi tartışmada komşusunu tabancayla yaraladı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B..(35) aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada komşusu A.Y.'ye (46) tabancayla ateş ederek sol bacağından yaraladı. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y. tedavi altına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Samsun'daki 2 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'daki 2 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Polis yeleği giyerek evine girdiler, 2.5 saat boyunca işkence yaptılar
Polis yeleği giyerek evine girdiler, 2.5 saat boyunca işkence yaptılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tartışmada komşusunu tabancayla yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:47:15. #1.14#

title