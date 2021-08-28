Tartışmada anne-oğul silahla yaralandı
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Tartışmada anne-oğul silahla yaralandı

Tartışmada anne-oğul silahla yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da bir inşaat yapımında işveren ile çalışan arasında meydana gelen kavgada anne-oğul silahla yaralandı.

Çorum'da bir inşaat yapımında işveren ile çalışan arasında meydana gelen kavgada anne-oğul silahla yaralandı.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Kızıllı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A. kendine ait evin ahır inşaatında çalışan işçi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddialara göre büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A., silahına sarıldı. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen işçi Y.A.'nın elinden silahını alarak ateş etti. Açılan ateş sonucu Y.A., sırtına isabet eden mermilerle yaralanırken annesi A.A.'da elinden yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Tartışmada anne-oğul silahla yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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