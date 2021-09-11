TARTIŞMA YAŞADIĞI ADAMIN, KADIN ARKADAŞININ EVİNİ YAKMAK İSTEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARTIŞMA YAŞADIĞI ADAMIN, KADIN ARKADAŞININ EVİNİ YAKMAK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan Gülşen D.'nin (41) evine soda şişesine hazırladığı molotofkokteyli atan Fatih Ç. (25), gözaltına alındı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan Gülşen D.'nin (41) evine soda şişesine hazırladığı molotofkokteyli atan Fatih Ç. (25), gözaltına alındı. Fatih Ç.'nin Gülşen D. ile hiçbir bağlantısının olmadığı, onun erkek arkadaşıyla yaşadığı sorun nedeniyle böyle bir eyleme başvurduğu belirtildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Ç., soda şişesine benzinden hazırladığı molotofkokteylini Gülşen D.'nin zemin kattaki evine doğru fırlattı. Evin duvarına isabet eden molotofkokteyli, pencerenin önündeki kaldırıma düştü. Olayı gören mahalleli, yangına müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüpheli Fatih Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne götürülen Fatih Ç.'nin, Gülşen D. ile hiçbir bağlantısının olmadığı, onun erkek arkadaşıyla yaşadığı sorun nedeniyle böyle bir eyleme kalkıştığı belirlendi.

Fatih Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

TARTIŞMA YAŞADIĞI ADAMIN, KADIN ARKADAŞININ EVİNİ YAKMAK İSTEDİ

TARTIŞMA YAŞADIĞI ADAMIN, KADIN ARKADAŞININ EVİNİ YAKMAK İSTEDİ

TARTIŞMA YAŞADIĞI ADAMIN, KADIN ARKADAŞININ EVİNİ YAKMAK İSTEDİ

TARTIŞMA YAŞADIĞI ADAMIN, KADIN ARKADAŞININ EVİNİ YAKMAK İSTEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'un göbeğindeki İSKİ kazısında tarihi keşif! 1500 yıllık sur kalıntıları bulundu

İstanbul'un göbeğindeki İSKİ kazısında tarihi keşif! 1500 yıllık sur kalıntıları bulundu

 Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy Defne Samyeli
Spor Max Meyer Okan Buruk Lionel Messi Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TARTIŞMA YAŞADIĞI ADAMIN, KADIN ARKADAŞININ EVİNİ YAKMAK İSTEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 15:46:49. #1.11#