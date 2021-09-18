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Tartışma sonrası bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartışma sonrası bıçaklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartışma sonrası çıkan kavgada bir kişi kolundan aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartışma sonrası çıkan kavgada bir kişi kolundan aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi Yarma Cami Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler, E.Ö.'nün evine geldi ve tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken E.B. belindeki bıçak ile saldırarak E.Ö.'yü kolundan yaraladı. E.Ö'yü yaralayan E.B. olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı özel araç ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, gelen polis ekipleri olaya karışan E.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen E.B. daha sonra ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. E.Ö.'nün yakınları olaydan şikayetçi olması üzerine polis aracı ile karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Tartışma sonrası bıçaklandı

Tartışma sonrası bıçaklandı

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