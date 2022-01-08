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Tartışan sevgilileri ayırmak isterken canından olan Edanur'un iş yerinde sessizlik hakim

Tartışan sevgilileri ayırmak isterken canından olan Edanur'un iş yerinde sessizlik hakim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da tartışan sevgilileri ayırmak isterken çıkan kurşunun hedefi olarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kızın işyerinde sessizlik hakim. Kafenin açılmadığı ve kapısının kilitli olduğu görüldü.

SAKARYA (İHA) - Antalya'da tartışan sevgilileri ayırmak isterken çıkan kurşunun hedefi olarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kızın işyerinde sessizlik hakim. Kafenin açılmadığı ve kapısının kilitli olduğu görüldü.

Olay, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

Kaçan şahıs yakalandı

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık çalışanı geldi. Ağır yaralanan genç kız hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti. Olay yerine gelerek çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, şahsın Burdur'a kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından adresi tespit edilen şahsın Burdur'da gözaltına alındığı ve gün içerisinde Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

Kapısının kilitli olduğu görüldü

Genç kızın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığında toprağa verilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı. Öte yandan Demir'in liseden yeni mezun olduğu ve üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenildi. Demir'in olayın gerçekleştiği iş yerinin kapalı olduğu ve kapısının da kilitli olduğu görüldü. - ANTALYA

Tartışan sevgilileri ayırmak isterken canından olan Edanur'un iş yerinde sessizlik hakim

Tartışan sevgilileri ayırmak isterken canından olan Edanur'un iş yerinde sessizlik hakim

Tartışan sevgilileri ayırmak isterken canından olan Edanur'un iş yerinde sessizlik hakim

Tartışan sevgilileri ayırmak isterken canından olan Edanur'un iş yerinde sessizlik hakim

Tartışan sevgilileri ayırmak isterken canından olan Edanur'un iş yerinde sessizlik hakim

Tartışan sevgilileri ayırmak isterken canından olan Edanur'un iş yerinde sessizlik hakim

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