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Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde caddelerdeki kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin, tartıda daha ağır basması için kartonları ıslatması cep telefonu kameralarına yansıdı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde caddelerdeki kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin, tartıda daha ağır basması için kartonları ıslatması cep telefonu kameralarına yansıdı. Hile anı vatandaşları şaşırttı.

Bağlar ilçesinde caddelerdeki kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin hilesini görenler gözlerine inanamadı. Kağıt toplayıcısı, gün içinde toplamış olduğu karton ve kağıtları satmadan önce, tartıda daha ağır gelmesi için üzerine su sıktığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Hile anlarını görenler bu duruma şaşırdı. - DİYARBAKIR

Tartıda ağır basması için hileden kaçmadı

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